Бабин об ошибках Маврина в матче с 2Drots: «Главную он допустил до своего назначения. Было очень неправильно мешать тренеру»

Экс-главный тренер «Амкала» Юрий Бабин рассказал, почему считает поражение в матче с 2Drots чередой тренерских ошибок.

– Как считаете, какие именно ошибки допустил тренерский штаб и ?

– Главную ошибку он допустил до своего назначения. Было очень неправильно мешать работать тренеру. Когда я пришел, то еще не влился в медийную движуху. Естественно, я не знал всех ребят.

У меня был новый тренерский штаб, я старался с каждым сработаться и ни одного человека не поменял. Не говорю, что мне нужно было помогать, но как минимум хотя бы не мешать. Это была его главная ошибка.

– Что конкретно было не так в этом матче?

– Принципиально новая схема, которую футболисты раньше не использовали за два месяца при работе со мной. Было очень мало времени, чтобы ее наиграть. Многие футболисты оказались на новых позициях. Естественно, те, за кем я ежедневно следил и наигрывал, в этой встрече были в неоптимальных сочетаниях. Это повлияло на количество привозов. За предыдущие 8 матчей под моим руководством не было столько привозов, сколько в этой игре. Понятно, соперник оказывал давление и вынуждал ошибаться. Но я связываю ошибки с расстановкой и непривычными сочетаниями на поле. Было слишком много экспериментов для матча такого уровня. Все то, что мы наигрывали два месяца, сегодня не могло проявиться. Но были и хорошие моменты. В конце включились, озверели и проявили амкаловский характер. Плюс концовки всегда были за нами. Если вы посмотрите на два последних месяца, то мы сильно играли концовки, переламывали матчи и одерживали волевые победы. Это характерная черта, которую я себе не приписываю. Однако я тоже над этим работал, чтобы это усилить. У «Амкала» сильный командный дух и победные традиции. Очень понравился гол, когда на эмоциях после второго пенальти Сеня отобрал мяч, Дуб поборолся и Кузя замкнул. Еще отмечу, что обе команды не перешли грань – сохранили напряжение и атмосферу дерби, но не свалились в грязь. Остался фокус на футболе. Не было больших пауз, которые убили бы впечатление. Это очень здорово, – сказал Бабин.

Семь голов, топовая атмосфера и рекорд по просмотрам. Класико 2Drots – «Амкал» получилось огненным 🔥