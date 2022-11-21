Некит о фоле на Чужом: «Карма видит, что ты гнилой человек. Тебе прилетает по ##### и никто даже челлендж не берет»

Босс 2Drots Некит высказался о фоле полузащитника 2Drots Артема Талабко на хавбеке «Амкала» Антоне Карпове (Чужом).

«Обратите внимание на экран. Я сейчас вам демонстрирую, что значит в жизни фраза: «Карма и бумеранг». Чужой запустил этот бумеранг на МКС, когда целенаправленно ударил нашего игрока в лицо.

Жизнь такая штука, что потом, спустя время, тебе прилетает по ##### и никто этого даже не замечает и не берет челлендж, потому что карма видит, что в целом гнилой человек и ##### всегда поступаешь на футбольном поле.

Тут локоть Табы в виде судьбы прилетел хорошенько по челюсти», – сказал Некит на стриме Winline Медиалиги.

В матче за 3-е место на МКС-2022 между 2Drots и «Амкалом» (1:0) Чужой ударил в лицо защитника «дротов» Дениса Гудаева, за что получил прямую красную карточку.