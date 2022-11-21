Федос о будущем «Амкала»: «Я за то, чтобы мы играли в МФЛ весной»

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался об участии команды в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

«Вчера после игры отвечал на вопросы для трех телеграм-каналов, и все интервьюеры спрашивали, будет ли «Амкал» в 3-м сезоне. Решать, конечно, Герману, но он обязательно обсудит с командой. Возможно, я буду в меньшинстве, но я за то, чтобы мы играли в МФЛ весной.

Несмотря на все недочеты в организации (хейтером МФЛ себя не назову, но глупо отрицать, что косяки были), мне понравилось рубиться в соревновательный футбол.

Идеальная модель, как я хотел бы выстроить свой футбольный год, выглядит так: один турнир на месяц – МКС, один турнир на три месяца – МФЛ. Только не одно за другим, а через паузу. В остальное время мы катаемся по новым городам и странам и играем классные товарки или короткие турниры при полных трибунах.

Учитывая, что весенний футбол гораздо приятнее осеннего (погодные условия на решающих матчах в мае приятнее, чем в ноябре, да и вообще, общее настроение у людей перед теплым летом лучше, чем перед холодной зимой), я бы заявлялся в третий сезон МФЛ, потом через паузу отыграл бы МКС и скипал бы четвертый сезон МФЛ.

Как вам план? И расскажите, какой «Амкал» вы хотите видеть больше – соревновательный (с профиками и серьезными задачами) или выездной (с шоу-матчами и блогерами)? Понятно, что в любом случае будет и то, и другое – просто хочу понять, что вам больше по душе», – написал Федос в своем телеграм-канале.