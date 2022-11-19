«Ничья с Россией для Таджикистана как победа». Салам Ашурмамадов о товарищеском матче

приравнял к победе ничью сборной Таджикистана с Россией (0:0) в товарищеском матче.

19-летний форвард, выступающий в Winline Медиалиге за «БроукБойз», впервые был вызван в сборную Таджикистана, но всю игру провел в запасе.

– Как в Таджикистане восприняли ничью со сборной России?

– Для нас это как победа, если честно. В раздевалке все очень обрадовались, как будто выиграли матч.

Опять же, сборная России участвовала на чемпионате мира. А мы ни разу не выходили. Мы только недавно вышли на Кубок Азии. Поэтому для нас это победа.

– Это Россия плохо сыграла или Таджикистан хорошо проявил себя?

– Это мы хорошо сыграли. Оборона сыграла замечательно, поэтому тут можно похвалить только нас», – сказал нападающий клубному телеграм-каналу.