«Ничья с Россией для Таджикистана как победа». Салам Ашурмамадов о товарищеском матче

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Салам Ашурмамадов приравнял к победе ничью сборной Таджикистана с Россией (0:0) в товарищеском матче.

19-летний форвард, выступающий в Winline Медиалиге за «БроукБойз», впервые был вызван в сборную Таджикистана, но всю игру провел в запасе.

– Как в Таджикистане восприняли ничью со сборной России?

– Для нас это как победа, если честно. В раздевалке все очень обрадовались, как будто выиграли матч.

Опять же, сборная России участвовала на чемпионате мира. А мы ни разу не выходили. Мы только недавно вышли на Кубок Азии. Поэтому для нас это победа.

– Это Россия плохо сыграла или Таджикистан хорошо проявил себя?

– Это мы хорошо сыграли. Оборона сыграла замечательно, поэтому тут можно похвалить только нас», – сказал нападающий «БроукБойз» клубному телеграм-каналу.

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