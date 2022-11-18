Жена Карпина о болельщиках сборной России: «Стыдно читать, как оскорбляют соперников. Таджикистан согласился сыграть, хотя бы за это можно 💩 придержать?»

Жена Валерия Карпина прокомментировала оскорбления болельщиков после матча сборной России.

17 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном.

«Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы.

Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно). Не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет.

Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют, соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно 💩 придержать?

Спорт – это и про уважение соперника», – написала в инстаграме.

Фото: instagram.com/dasha.karpina/

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