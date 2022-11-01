«Я приехал делать гражданство». Ашурмамадов рассказал, как оказался в «Броуках»
Нападающий «БроукБойз» Салам Ашурмамадов рассказал, как оказался в России и за какую команду РПЛ хотел бы играть.
– Как получилось так, что ты оказался в России?
– Я сюда приехал делать документы, в первую очередь, гражданство. В России тебя допускают до тренировочного процесса, но играть без российского паспорта ты не можешь. В итоге, так я оказался в «Броуках». Приехал на просмотр и меня взяли.
– А почему ты попал в ЛФЛ, а не в проф. команду?
– Не берут без гражданства.
– А за границей где-то?
– Можно, были предложения, но не было конкретики со стороны агентов.
– Каково это никуда не поехать?
– Я думал, что это быстро все делается: российский паспорт и все такое. За полгода я его получу, а оказывается не так все просто в Москве.
– А за какую команду хотел бы играть из РПЛ?
– Я предпочитаю Ростов, потому что там всегда дают шанс молодым.
– Мне кажется, сейчас везде допускают молодых.
– Там мой знакомый Артем Нтумба из 2Drots, – сказал Салам в интервью на YouTube-канале «ФК Броуки».
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