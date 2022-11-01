«Я приехал делать гражданство». Ашурмамадов рассказал, как оказался в «Броуках»

Нападающий Салам Ашурмамадов рассказал, как оказался в России и за какую команду РПЛ хотел бы играть.

– Как получилось так, что ты оказался в России?

– Я сюда приехал делать документы, в первую очередь, гражданство. В России тебя допускают до тренировочного процесса, но играть без российского паспорта ты не можешь. В итоге, так я оказался в «Броуках». Приехал на просмотр и меня взяли.

– А почему ты попал в ЛФЛ, а не в проф. команду?

– Не берут без гражданства.

– А за границей где-то?

– Можно, были предложения, но не было конкретики со стороны агентов.

– Каково это никуда не поехать?

– Я думал, что это быстро все делается: российский паспорт и все такое. За полгода я его получу, а оказывается не так все просто в Москве.

– А за какую команду хотел бы играть из РПЛ?

– Я предпочитаю Ростов, потому что там всегда дают шанс молодым.

– Мне кажется, сейчас везде допускают молодых.

– Там мой знакомый Артем Нтумба из 2Drots, – сказал Салам в интервью на YouTube-канале «ФК Броуки».