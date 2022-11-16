Игрок Таджикистана Ашурмамадов получит 50 тысяч рублей за гол в ворота сборной России. Бонус заплатит его клуб «Броук Бойз»

заплатят Саламу Ашурмамадову 50 тысяч рублей за гол в ворота сборной России.

Об этом сообщил , руководитель «Броуков» – команды, за которую в Winline Медиалиге выступает Ашурмамадов, ранее вызванный в сборную Таджикистана на матч с Россией.

– Как он оказался в вашей команде?

– Он играл в Москве в ЛФЛ, где его не устраивал уровень, после чего он ушел с одной из игр. Когда он приехал на просмотр, он посчитал, что это тоже неинтересно, так как слабый уровень.

Он уже хотел уходить, но нам удалось доказать ему, что на тренировках команды уровень другой. Потом он понял, что уровень в Медиалиге достаточно высокий, даже выше, на мой взгляд, чем во Второй лиге. И вот через три месяца его вызвали в сборную.

– Его желание сейчас только играть за вас?

– Думаю, что у него все‑таки есть желание играть в профессиональный футбол, но пока нет такой возможности, думаю, он будет играть за нас.

– Ты будешь его персонально поддерживать?

– Конечно, буду. Причем максимально эмоционально. Буду кричать ему с бровки: «Салам!» Если забьет гол, получит бонусом 50 тысяч, – заявил Егоров.

Товарищеский матч Таджикистан – Россия пройдет 17 ноября в Душанбе.