Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» (Иван Карпов)
Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. Официального подтверждения пока нет.
Дзюба перешел в турецкий клуб летом 2022 года на правах свободного агента.
34-летний нападающий сыграл за новую команду в 5 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Его соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано до 30 июня 2023 года с возможным продлением еще на один сезон.
Команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 12 туров.
Комментарии