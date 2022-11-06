Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» (Иван Карпов)

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Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. Официального подтверждения пока нет.

Дзюба перешел в турецкий клуб летом 2022 года на правах свободного агента.

34-летний нападающий сыграл за новую команду в 5 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. 

Его соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано до 30 июня 2023 года с возможным продлением еще на один сезон.

Команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 12 туров.

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