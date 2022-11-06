Агент Дзюбы о разрыве контракта с «Адана Демирспор»: «Не могу прокомментировать. Обращайтесь к тому, кто опубликовал»
Представитель Артема Дзюбы не стал комментировать новость о его уходе из «Адана Демирспор».
Ранее инсайдер Иван Карпов написал, что форвард расторг контракт с турецким клубом.
– Никак не могу прокомментировать.
– Многие считают, что эта новость – шутка.
– Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть дает комментарий – откуда взял эту информацию, – сказал Леонид Гольдман.
34-летний нападающий бесплатно перешел в «Адана Демирспор» летом 2022 года и сыграл за новую команду в 5 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.
Его соглашение с «Адана Демирспор» рассчитано до 30 июня 2023 года с возможным продлением еще на один сезон.
Команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 12 туров.
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