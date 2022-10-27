Гасилин перешел из «Амкала» в ФК «Наши Парни» на правах аренды
Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин оставшуюся часть сезона Winline Медиалиги проведет в ФК «Наши Парни».
Об аренде форварда команда РФС объявила у себя в телеграм-канале, выпустив проморолик.
В видео босс «Амкала» Герман посетил офис РФС на Таганке и провел переговоры со скрытым персонажем о переходе игрока.
Завершает ролик фраза Германа: «Забирайте-забирайте, он все равно травмирован».
Гасилин в начале октября получил повреждение и с тех пор не выходил на поле.
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