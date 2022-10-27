Гасилин перешел из «Амкала» в ФК «Наши Парни» на правах аренды

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин оставшуюся часть сезона Winline Медиалиги проведет в ФК .

Об аренде форварда команда РФС объявила у себя в телеграм-канале, выпустив проморолик.

В видео босс «Амкала» Герман посетил офис РФС на Таганке и провел переговоры со скрытым персонажем о переходе игрока.

Завершает ролик фраза Германа: «Забирайте-забирайте, он все равно травмирован».

Гасилин в начале октября получил повреждение и с тех пор не выходил на поле.