Гасилин перешел из «Амкала» в ФК «Наши Парни» на правах аренды

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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин оставшуюся часть сезона Winline Медиалиги проведет в ФК «Наши Парни».

Об аренде форварда команда РФС объявила у себя в телеграм-канале, выпустив проморолик.

В видео босс «Амкала» Герман посетил офис РФС на Таганке и провел переговоры со скрытым персонажем о переходе игрока.

Завершает ролик фраза Германа: «Забирайте-забирайте, он все равно травмирован».

Гасилин в начале октября получил повреждение и с тех пор не выходил на поле.

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