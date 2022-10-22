Гасилин намерен перейти в «Наши Парни»: «Хочу поработать в структуре РФС»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал слухи о переходе в .

«Вы же знаете, что я являюсь амбассадором юношеской футбольной лиги и МФЛ. Поступило предложение от РФС, правда, в какой-то момент в своей жизни задумался об этой работе. Какая-то высшая миссия, если она выпадает, то ее надо выполнить.

Я хотел разобраться внутри нашего прекрасного футбола, если у меня есть шанс что-то поменять или изменить. Такие предложения поступают очень-очень редко, может быть, никогда.

Я также останусь игроком «Амкала», поскольку речь идет только об аренде. Во-первых, у меня травма, в МФЛ я могу вообще больше не сыграть.

«Амкал» – это тот клуб, который для меня все. Я буду заниматься и своим контентом, буду приходить на тренировки «Амкала». Вы можете меня поддержать или осудить, но мне очень хочется принять это предложение и поработать в структуре РФС.

Для меня это большая возможность развития себя как функционера. Да и вообще хочу разбираться в футболе чуть лучше. Мы – «Амкал», а вы – нет!» – сказал Гасилин в интервью на ютуб-канале German El Classico.