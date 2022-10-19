«Уходить из УЕФА будет ошибкой. Обратно мы не вернемся». Гасилин о российском футболе
Алексей Гасилин высказался о последствиях возможного выхода России из УЕФА.
«Весь футбол, как ни крути, он в Европе. Это лучший футбол.
То, что касается Косово, это двойные стандарты, русофобия. Мы это все понимаем. Верно и то, что мы можем строить какой‑то маленький мостик в сторону Востока.
Все равно все понимают, что уходить из УЕФА будет ошибкой. Потому что обратно мы не вернемся», – сказал воспитанник «Зенита», который сейчас играет в Winline Медиалиге за «Амкал».
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