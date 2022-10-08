Гасилин получил травму в матче с «На Спорте»

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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин получил травму в матче 4-го тура Winline Медиалиги против «На Спорте» (1:2).

В конце первого тайма форвард не забил пенальти, после чего упал на газон и схватился за правую ногу.

Гасилин не смог самостоятельно покинуть поле, под руки его увели игроки «НС» Делима и Гриня.

По информации телеграм-канала «Крысева | Медиа Футбик», у Гасилина что-то щелкнуло в колене.

Напомним, Алексей не раз жаловался, что у него «нет колена», а в голеностопе установлена металлоконструкция.

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