Гасилин получил травму в матче с «На Спорте»

Нападающий Алексей Гасилин получил травму в матче 4-го тура Winline Медиалиги против (1:2).

В конце первого тайма форвард не забил пенальти, после чего упал на газон и схватился за правую ногу.

Гасилин не смог самостоятельно покинуть поле, под руки его увели игроки «НС» Делима и Гриня.

По информации телеграм-канала «Крысева | Медиа Футбик», у Гасилина что-то щелкнуло в колене.

Напомним, Алексей не раз жаловался, что у него «нет колена», а в голеностопе установлена металлоконструкция.