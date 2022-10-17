«Это не наша проблема». Герман и Маврин не считают нечестным приглашение медийных игроков из других команд

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико и полузащитник высказались о поиске новых медийных игроков.

«Некласико»: «Гер, ты сделал пост, что ищешь медийных футболистов из других команд. Это шутка или нет?»

Маврин: «Мы ищем, правда. Мы посчитали: у нас в матче [с «Броуками»] медийных было 8 человек».

Герман: «А нам 11 надо, поэтому ищем двоих. Салим – девятый, Федя не считается».

Маврин: «Нет, Салим восьмой!»

«Некласико»: «Просто и так дефицит у команд, нет медийных игроков. Считаешь ли ты, что это честно забирать еще у других команд?»

Маврин: «Это честно».

Герман: «Это честно».

«Некласико»: «А если серьезно?»

Герман: «Серьезно, а в чем проблема?»

Маврин: «А в чем нечестность, скажи?»

Герман: «Надо же развивать».

«Некласико»: «В середине лиге забирать у других команд».

Маврин: «Это проблема не нашей команды».

Герман: «Это наоборот шанс для ребят выстрелить и попасть».

Маврин: «Если бы тебе предложили работать в крутом издании и платили миллион рублей каждый день за то, что ты на айфон снимаешь?»

Герман: «Ты теперь называешься «Ненекласико».

«Некласико»: «Это круто!»

Герман: «Так и игроки говорят».

«Некласико»: «А спортивный принцип?»

Маврин: «Это спортивный принцип, мы им даем шанс».

Герман: «Мы кому-то забиваем голы, а у кого-то забираем игроков за это. Да, все правильно», – рассказали Герман и Василий в интервью телеграм-каналу «Некласико».