«Это не наша проблема». Герман и Маврин не считают нечестным приглашение медийных игроков из других команд
Основатель «Амкала» Герман Эль Класико и полузащитник Василий Маврин высказались о поиске новых медийных игроков.
«Некласико»: «Гер, ты сделал пост, что ищешь медийных футболистов из других команд. Это шутка или нет?»
Маврин: «Мы ищем, правда. Мы посчитали: у нас в матче [с «Броуками»] медийных было 8 человек».
Герман: «А нам 11 надо, поэтому ищем двоих. Салим – девятый, Федя не считается».
Маврин: «Нет, Салим восьмой!»
«Некласико»: «Просто и так дефицит у команд, нет медийных игроков. Считаешь ли ты, что это честно забирать еще у других команд?»
Маврин: «Это честно».
Герман: «Это честно».
«Некласико»: «А если серьезно?»
Герман: «Серьезно, а в чем проблема?»
Маврин: «А в чем нечестность, скажи?»
Герман: «Надо же развивать».
«Некласико»: «В середине лиге забирать у других команд».
Маврин: «Это проблема не нашей команды».
Герман: «Это наоборот шанс для ребят выстрелить и попасть».
Маврин: «Если бы тебе предложили работать в крутом издании и платили миллион рублей каждый день за то, что ты на айфон снимаешь?»
Герман: «Ты теперь называешься «Ненекласико».
«Некласико»: «Это круто!»
Герман: «Так и игроки говорят».
«Некласико»: «А спортивный принцип?»
Маврин: «Это спортивный принцип, мы им даем шанс».
Герман: «Мы кому-то забиваем голы, а у кого-то забираем игроков за это. Да, все правильно», – рассказали Герман и Василий в интервью телеграм-каналу «Некласико».
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