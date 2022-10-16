Катрич и Шаюнов устроили потасовку после матча Медиалиги

Полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич и хавбек Сергей Шаюнов устроили потасовку после матча Winline Медиалиги.

У игроков случился конфликт во время игры после фола Шаюнова на . Они договорились разобраться после матча.

Потасовка попала на видео, опубликованное в телеграм-канале «Некласико». Футболисты сцепились, но их сразу разняли.

Матч «БроукБойз» – «Амкал» в рамках 5-го тура МФЛ завершился вничью – 0:0.