Катрич и Шаюнов устроили потасовку после матча Медиалиги

Теги Анатолий Катрич Сергей Шаюнов Амкал Медиалига БроукБойз Василий Маврин Медиафутбол

Полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич и хавбек «БроукБойз» Сергей Шаюнов устроили потасовку после матча Winline Медиалиги.

У игроков случился конфликт во время игры после фола Шаюнова на Василии Маврине. Они договорились разобраться после матча.

Потасовка попала на видео, опубликованное в телеграм-канале «Некласико». Футболисты сцепились, но их сразу разняли.

Матч «БроукБойз» – «Амкал» в рамках 5-го тура МФЛ завершился вничью – 0:0.

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