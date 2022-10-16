Маврин о фоле Шаюнова: «Это низко и гнило. Самый злопамятный человек»

Полузащитник «Амкала» резко высказался о поведении хавбека Сергея Шаюнова.

Команды сыграли вничью (0:0) в матче 5-го тура Winline Медиалиги.

– Тебя сегодня поколотили…

– Да нет, это этот ублюдок, который оказывает физическое воздействие. Жалкий человек. Пусть посмотрит это видео и услышит о себе мнение.

Мы играли чистейше, друг перед другом извинялись, а эта скотина подкрался сзади и ##### (ударил). И внутри у него: «Да, я Маврину #####». Лучший!

– Думаешь, у него обида?

– Конечно, самый злопамятный человек. Он копил это все и дождался момента. Это низко и гнило.

Видел, как мы общались с Тигой? С Володей? Со всеми так, кроме вот этого… Как его назвать? Недофутболист. Или недотренер.

Меня бесит, когда действуют прям агрессивно. Намерение было сломать меня, – сказал Маврин в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.