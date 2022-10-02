Василий Маврин о Медиалиге: «У меня отвращение теперь к ней X2»

Полузащитник Василий Маврин рассказал об отношении к Winline Медиалиге.

«Я не хочу играть в Медиалиге. У меня отвращение теперь X2 к ней.

Ну а что? Я на ЛФЛ перед этим матчем сыграл точно такую же игру. И с половиной людей я точно так же там играю. Тут более кайфовая упаковка? Но это все. А что толку? Упаковка, а внутри все те же какашки, как я бегаю что на ЛФЛ, что здесь.

Я пришел год назад. Хочу просто снимать видео по фану. Был легендарный матч ФК «Деньги» против «Броуков», когда я вышел, ходил пешком, улыбался, я кайфовал. Я не забивал ничего, отдавал Стасу голевые, он не забивал. Дыба ловит пенальти и сразу забивает.

Играли на Красной Пресне, маленькое поле. Он ловит, встает, выходит до конца штрафной и ударом забивает гол», – рассказал Маврин в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».