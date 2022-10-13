Маврин принес «Амкалу» первое очко в челлендже Медиалиги. Только Ромарой не реализовал ни одного удара

В 4-м челлендже группы A Winline Медиалиги Вася Маврин принес «Амкалу» первое очко.

Челлендж состоял из трех видов ударов по воротам – удар с конуса, «бургер» и два удара от сетки.

В первом раунде Маврин смог забить 3 из 4 ударов. Его оппонентом по финалу стал игрок Reality Меч, также реализовавший 3 попытки. Все остальные участники забили меньше 3 голов.

Финал состоял из единственного задания – «бургер». Первые удары оказались у обоих участников неудачными. Вторую попытку Маврин реализовал, Меч – нет.

Ромарой, заявивший перед челленджем, что приехал ставить рекорды, не реализовал ни одного удара.