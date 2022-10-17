Мостовой о голе бонусным мячом: «В детском саду было такое правило: забиваешь головой – засчитывается за два»

Александр Мостовой прокомментировал экспериментальные правила Winline Медиалиги.

Команда Мостового Fight Nights проиграла Watch TV (3:4), пропустив в концовке гол бонусным мячом (засчитывается за два).

«30 лет играл в футбол, 50 лет живу, первый раз в истории увидел, что дают какой-то красный мяч, гол которым засчитывается за два.

У нас в детском саду было такое правило, 50 лет назад. Когда забиваешь головой, говорили – за два. До сих пор не могу понять, не могу отойти.

Ребята мучались, вели 3:2, и вдруг появился какой-то красный мяч. Да, это заранее было ясно, но просто не понимал, зачем это? Люди просто пробили, залетел рикошет, и они выиграли. Как сейчас смотреть в лицо ребятам? Я не понимаю. Ну, это правила. Новые правила, может поэтому так кричат, радуются.

В следующий раз можно придумать еще какой-то синий мяч, забиваешь – за три. Вот так можно. Вообще не понимаю, до сих пор не могу в себя прийти», – сказал главный тренер Fight Nights.

В матче Fight Nights – Watch TV сработали все экспериментальные правила: забили первый в истории буллит, а бонусный гол превратил 2:3 в 4:3!