«Есть и пить больно». Хоккеист Ковальчук ударил соперника плечом в челюсть в матче Уличного футбола

Илья Ковальчук ударил соперника плечом в челюсть в матче WINLINE Уличного футбола.

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук во время силового приема нанес травму футболисту «Чертаново Медиа» Григорию Каливоду. Хоккеист выступает за команду Smol Squad Федора Смолова в лиге Уличного футбола.

Эпизод произошел в матче второго тура. Smol Squad одержал победу над «Чертаново Медиа» со счетом 10:5.

Ковальчук во время матча нанес удар плечом в челюсть Каливоду. За несколько секунд до этого они боролись за мяч в другом эпизоде. Игрок «Чертаново Медиа» рассказал, что у него сломаны брекеты и поврежден язык.

– История такая. Был игровой момент, в рамках которого я совершил какое‑то действие в сторону Ильи. В любом случае это игровой момент. Затем проходит несколько секунд, и мне просто прилетает удар в челюсть. Я упал и не понимаю, что в этот момент вообще произошло. Получилось, что ровно в эту секунду мы забиваем гол. И мне интересно, как так получилось, что судьи абсолютно не заметили этого момента. И что было бы дальше, если бы мы не забили? Думаю, все прекрасно понимают, что даже в хоккее такой прием – это удаление. Не говоря уже об уличном футболе, товарищеском турнире.

– После эпизода вы как‑то обговаривали эту ситуацию с Ковальчуком?

– Когда мы забили, и я увидел, что он взялся разводить мяч с центра, я сказал ему: «Зачем ты это делаешь? Что это было?» Он мне в ответку что‑то вкидывает, я не очень понял. Но после игры мы в любом случае поговорили еще, и я сказал: «Илья, мне сказали, что я вас задел. За это прошу прощения. Но объективно смотря на ситуацию, вы мне сломали брекет». Он отшутился из разряда: «Ну ладно, да‑да‑да». После разговора обнялись, как‑то это машинально произошло.

Но самое интересное произошло потом. Во‑первых, когда я направлялся домой, то пересматривал трансляцию и был шокирован, увидев момент со стороны: как именно был нанесен этот удар. Затем дома я плевал кровью. Увидев ее, подумал, что что‑то не то. Посмотрел в зеркало и увидел глубокую рану в языке. Думаю: «Все, пипец». Все‑таки помимо того, что брекет сломан, еще и такая рана появилась. Она даже до сих пор меня беспокоит. И есть, и пить больно.

И мне не очень понятны действия Ильи – что он хотел этим действием сделать? Вот я могу даже скинуть вам момент, на который он якобы ответил мне. И тут вопрос, каким образом еще он мне ответил и какие последствия у его удара. Он хотел дальше разогнать конфликтную ситуацию или, наоборот, потушить меня таким образом? Но оба момента непонятны были бы. Как по мне, это подлый поступок со стороны, который не оправдывает его.

Да, он олимпийский чемпион. Я сам смотрю хоккей с детства, болею. Я очень симпатизирую этому спортсмену. Но вот такая неджентльменская игра неприемлема для меня. Она его не красит.

– После игры он извинился как‑то?

– Не слышал от него прямо каких‑то изменений. Чего‑то такого абсолютно не было. И по моей информации, команда Смолова, за которую играл Ковальчук, считает, что эту ситуацию начал первый я. Я помню, как я играл. Был игровой момент, в котором я просто отнял у него мяч, после чего он даже махнул рукой на меня. И мне эта ситуация дальнейшая непонятна. В команде Смолова уверены, что я первый начал, и не собираются принимать, что они что‑то сделали не так. Никаких извинений с их стороны не было.

– Ну и о возмещении ущерба за сломанный брекет речи не идет?

– Об этом речи не шло. Да, я на эти брекеты сам зарабатывал. Я студент, учусь в Московском государственном университете спорта и туризма на тренера. Уже работаю детским тренером, зарабатываю не так много. А в «Чертаново Медиа» получаю только премиальные минимальные. С трудом удалось заработать такую сумму. И сейчас непонятно, во что и во сколько мне встрянет эта потеря.

Подчеркну, что у меня нет задачи никак Ковальчука подставить. Просто мне непонятно, почему он даже не признает того, что сделал. И идет отмашка в мою сторону, якобы я первый начал. Я 19‑летний пацан. Как я могу сам полезть на такого двухметрового лба? Тем более я знаю, против кого играю. Даже просто за счет уважения не могу такого себе позволить. Учитывая еще, что это команда Смолова. Я сам болельщик московского «Динамо» и отношусь к Федору с огромным уважением. Но мне непонятна здесь и его позиция: он эту ситуацию будто не понимает и не хочет понимать. Меня это разочаровывает, – сказал Каливод.

Фото: трансляция Okko