Герман об «Альфа-Банке» в Кубке Лиге: «Они не наберут очки. В нижней сетке смогут сражаться»

Герман Эль Класико дал прогноз на выступление «Альфа-Банки» в WINLINE Кубке Лиги.

«Думаю, что «Альфа-Банка» не наберет очков в групповом этапе. По нижней сетке? Мне кажется, в double elimination они могут реально сражаться и иметь шанс пройти дальше. Очевидно, что они попали в группу, где каждая из команд сильнее.

Они в каждой паре андердоги – с нами, с «Десяткой», с «СиндЕкатом». На них нет давления. Занять третье или четвертое место для них не имеет большой разницы – в любом случае вылетают в одну стадию», – сказал президент «Амкала».

В групповом этапе Кубка Медиалиги, который стартует 29 августа, «Альфа-Банка» встретится с «Амкалом», «Десяткой» и «СиндЕкатом».