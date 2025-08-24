Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»

Федор Кудряшов проведет в 2Drots минимум ближайшие полгода.

– В 2Drots идет перестройка. Ты доволен клубом и всем, что происходит внутри?

– У меня нет никаких проблем в 2Drots. Я здесь, чтобы играть в футбол. Я не обращаю внимание ни на какие потусторонние темы. Единственное не нравится, что мы не забиваем голы. Это напрягает. Это происходит и на тренировках, а потом переходит в игры. Вина нападающих? Мы – команда. Это вопрос ко всем. Мы атакуем все вместе и обороняемся все вместе.

– Ты в 2Drots на долгое время или рассматриваешь это вариант только на полгода?

– У меня договоренность с 2Drots на Кубок Лиги. Я понимаю, что мне 38 лет. Президенты переживают из-за моего возраста и травм. Будем смотреть, как мы проведем Кубок Лиги и будем дальше принимать решение.

– Вас сравнивают с «Амкалом», который каждый раунд устраивает яркие перфомансы и проходит дальше. Чтобы ты сказал хейтерам и критикам?

– Хейтеры и критики имеют право на свое мнение. Если хотят, пусть сравнивают с «Амкалом ». Думаю, нам надо в этой ситуации думать только о себе, анализировать свою игру и не смотреть на других. Как только мы научимся побеждать себя, сможем выигрывать. Я бы не обращал внимание на хейт, а только на конструктивные замечания. Я понимаю, что в Медиалиге от хейта никуда не деться, – сказал защитник 2Drots.

Напомним, 2Drots проиграли «Космосу» Долгопрудный в FONBET Кубке России (0:1). Клуб второй год подряд вылетел во втором раунде Пути Регионов.

