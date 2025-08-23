27

«Федя здорово бы смотрелся в «Спартаке». Яковлев об уровне Смолова

Павел Яковлев считает, что Федор Смолов подошел бы «Спартаку».

«Думаю, Смолов усилит любую команду РПЛ – ждем предложения. Мне кажется, Федя здорово бы смотрелся в «Спартаке». С его данными: он высокий, и вверху может выиграть, и техничный, и, как видите, забивной.

Человек три месяца не играл – вышел и забил. На тренировках постоянно забивает. Главное, чтобы мотивация не пропала, но это лучше у Федора узнать. Я считаю, что он бы не помешал «Спартаку». Лучше или не лучше тех, кто уже есть – решать не мне, но точно не помешал бы.

Федя может где-то не вытягивает все 90 минут, но я вам так скажу, нападающий должен забивать, он может стоять весь матч, но нападающий забил, а команда выиграла.

У нас с ним не пропало взаимопонимание. Мы со Смоловым играли за молодежную сборную и раньше тоже отдавали друг другу голевые. Видимо, даем фарт. Мы с ним вышли на молодежное евро, поэтому всегда приятные воспоминания», – сказал хавбек «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ярославу Сусову.

Смолов сыграл за «Броуков» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России против курского «Аванграда» (2:1). Федор провел на поле 90 минут и забил первый гол своей команды.

«Такое ощущение, что Путин приехал – и все пришли встречать». Я был на матче Смолова за «Броуков»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
