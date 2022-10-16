Турнирная таблица Медиалиги. «Родина Медиа» лидирует в группе A, «Амкал» – 3-й. А группу B возглавили 2Drots

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Турнирная таблица Winline Медиалиги после 5-го тура.

В группе A на первое место вышла «Родина Медиа», разгромившая на «Спорте» (3:0). У нее 12 очков.

Команда Текилы и Тарасова опередила «БроукБойз», которые сыграли вничью с «Амкалом» (0:0). У «Броуков» также 12 очков, но хуже дополнительные показатели.

«Амкал», который на этой неделе выиграл челлендж, с 9 очками занимает третье место.

На 1-е место в группе B забрались 2Drots, обыграв «Эгриси» (4:2). У команды 9 очков.

Watch TV взлетел в зону плей-офф благодаря первой победе в истории Winline Медиалиги (3:4).

Полная таблица Медиалиги

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