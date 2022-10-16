В Медиалиге впервые исполнили буллит во время матча

Полузащитник Fight Nights Дмитрий Муллин реализовал буллит в матче 5-го тура Winline Медиалиги c Watch TV (1:1, перерыв).

Буллит был назначен в ворота Watch TV за фол вратаря Кирилла Кашеутова в своей штрафной.

Так как тур проходит по экспериментальным правилам, арбитр бросал жребий, как именно будет исполняться удар: 11-метровый или буллит.

Жребий показал буллит, который был реализован Муллиным.

До этого буллиты исполнялись в первом сезоне, но в серии послематчевых буллитальти в матче 1/4 финала между и (0:0, 4:3 – по буллитальти).

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