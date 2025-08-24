2Drots уступили Hoops, Ctrl+V разгромил «Игроков Планеты Земля» Чалова во 2-м туре Уличного футбола
Расписание второго игрового дня 2-го тура WINLINE Уличного Футбола.
WINLINE Уличного Футбола, 2-й тур
24 августа, воскресенье
2Drots – Hoops – 8:9
Ctrl+V – «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова) – 29:3
Игры прошли в комплексе «Атмосфера» в Москве.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Уличный Футбол
