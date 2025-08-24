0

2Drots уступили Hoops, Ctrl+V разгромил «Игроков Планеты Земля» Чалова во 2-м туре Уличного футбола

Расписание второго игрового дня 2-го тура WINLINE Уличного Футбола.

WINLINE Уличного Футбола, 2-й тур

24 августа, воскресенье

2Drots – Hoops – 8:9

Ctrl+V – «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова) – 29:3

Игры прошли в комплексе «Атмосфера» в Москве.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Уличный Футбол
HOOPS (баскетбол)
календарь
logoДаниил Чалов
logoWinline Уличный Футбол
результаты
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» проиграл команде Плющенко, Smol Squad Смолова побелил Chertanovo Moneyken. 2-й тур Уличного футбола
вчера, 17:49
«Амкал» обыграл CTRL+V, Hoops – Chertanovo. Закончился второй игровой день Уличного Футбола
17 августа, 17:07
2Drots уступили Smal Squad, команда Плющенко разгромила «Игроков Планеты Земля» Чалова. Первый тур Уличного Футбола
16 августа, 18:10
Главные новости
Воспитанника «Зенита» Запрягаева не пустили на матч молодежки клуба. Ранее защитника убрали из «Чисто Питер» из-за дружбы с Круговым
76сегодня, 15:18
Moneyken: «Chertanovo будет сильнейшим, богатейшим, чистейшим и ########»
сегодня, 14:50
Осипов о претендентах на победу в Кубке Лиги: «2Drots не ставлю в фаворитов сезона»
сегодня, 14:00
Отстраненный от футбола Писарский – игрок СКА Басты. Нападающий сыграет в Кубке Медиалиги
16сегодня, 12:49
«Федя здорово бы смотрелся в «Спартаке». Яковлев об уровне Смолова
28вчера, 19:40
Смолов забил за Smol Squad в Уличном футболе. Два дня назад он отличился за «Броуков» в кубковом матче
20вчера, 18:20Видео
Герман об уходе Чужого: «Чтобы грамотно управлять клубом, нужно принимать неприятные решения. Не думаю, что мы в плохих отношениях»
вчера, 18:02
«Амкал» проиграл команде Плющенко, Smol Squad Смолова побелил Chertanovo Moneyken. 2-й тур Уличного футбола
вчера, 17:49
«Вася по интеллекту готов играть в Премьер-лиге». Тренер «Амкала» Панов о Маврине
3вчера, 15:17
Плющенко, Текила и Obladaet сыграют в медийном турнире по теннису
3вчера, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Померко – игрок СКА Басты
2сегодня, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
сегодня, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
сегодня, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
120 августа, 17:12