Статистика Мостового-тренера: третье поражение подряд после двух побед
Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.
В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.
Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.
В пятой игре сезона поражение команде Мостового нанес Watch TV (клуб «Матч ТВ»), для которого эта победа стала первой за все время выступлений в МФЛ.
Статистика Мостового тренера:
Матчей: 5 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 3 Разница мячей: 6:8
Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0
Fight Nights – «Эгриси»– 1:0
Fight Nights – SD Family – 1:2
Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2
Fight Nights – Watch TV – 3:4
Следим дальше за развитием карьеры Мостового.
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