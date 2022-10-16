Статистика Мостового-тренера: третье поражение подряд после двух побед

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Медиалига Fight Nights Watch TV Медиафутбол

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.  

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.  

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В пятой игре сезона поражение команде Мостового нанес Watch TV (клуб «Матч ТВ»), для которого эта победа стала первой за все время выступлений в МФЛ.   

Статистика Мостового тренера: 

Матчей: 5 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 3 Разница мячей: 6:8 

Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0 

Fight Nights – «Эгриси»– 1:0 

Fight Nights – SD Family – 1:2 

Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2 

Fight Nights – Watch TV – 3:4 

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.

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