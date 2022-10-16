Статистика Мостового-тренера: третье поражение подряд после двух побед

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В пятой игре сезона поражение команде Мостового нанес Watch TV (клуб «Матч ТВ»), для которого эта победа стала первой за все время выступлений в МФЛ.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 5 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 3 Разница мячей: 6:8

– МФК – 1:0

Fight Nights – – 1:0

Fight Nights – SD Family – 1:2

Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2

Fight Nights – Watch TV – 3:4

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.