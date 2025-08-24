Померко – игрок СКА Басты

Алексей Померко стал игроком клуба WINLINE Медиалиги СКА-Ростов.

«Центр поля теперь надежно забетонирован! Уверены, Алексей покажет болельщикам, на что способен», – говорится в сообщении клуба.

На профессиональном уровне Померко выступал за «Амкар», «Химки», «Шинник», «Краснодар», «Крылья Советов», «Оренбург», «Сочи» и др. На счету 35-летнего полузащитника 82 матча в МИР РПЛ и 206 в Первой лиге.

Ранее отстраненный от футбола Владимир Писарский стал игроком СКА рэпера Басты.

