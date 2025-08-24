Moneyken: «Chertanovo будет сильнейшим, богатейшим, чистейшим и ########»

Moneyken рассказал, каким будет Chertanovo через год.

«Каким вижу Chertanovo через год? Сильнейшим, богатейшим, чистейшим и ####### (лучшим), брат.

Планируется ли появление известных инфлюенсеров? Да. Очень много в планах, раскрывать не будут, секрет пока.

Конфликт Мэйби Бэйби и Инстасамки? Инстасамка права», – рассказал руководитель Chertanovo в интервью корреспонденту Спортса’’.

В шестом сезоне WINLINE Медиалиги Chertanovo занял последнее место в группе, набрав 5 очков.

Звезда, которая сейчас нужна Медиалиге – это Moneyken