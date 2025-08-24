Moneyken: «Chertanovo будет сильнейшим, богатейшим, чистейшим и ########»
Moneyken рассказал, каким будет Chertanovo через год.
«Каким вижу Chertanovo через год? Сильнейшим, богатейшим, чистейшим и ####### (лучшим), брат.
Планируется ли появление известных инфлюенсеров? Да. Очень много в планах, раскрывать не будут, секрет пока.
Конфликт Мэйби Бэйби и Инстасамки? Инстасамка права», – рассказал руководитель Chertanovo в интервью корреспонденту Спортса’’.
В шестом сезоне WINLINE Медиалиги Chertanovo занял последнее место в группе, набрав 5 очков.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
