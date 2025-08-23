  • Спортс
0

Герман об уходе Чужого: «Чтобы грамотно управлять клубом, нужно принимать неприятные решения. Не думаю, что мы в плохих отношениях»

Герман Эль Класико рассказал о переживаниях из-за ухода Чужого из «Амкала».

Чужой рассказал на «Столе», как с ним распрощался «Амкал». Расскажи, как это было с твоей стороны?

– Я не хочу в день Кубка говорить об этом. Скоро какой-нибудь стримчик проведем и там расскажем. Для отдельного видоса там нет большой информации.

– Хотел бы отдельно поговорить с Чужим?

– Мы видимся. Нет такого, что мы никогда не будем больше общаться, что мы поругались. Не думаю, что мы находимся в плохих отношениях. Думаю, что еще миллиард раз увидимся и пообщаемся.

– Как будто аудитория разделилась?

– Это нормально. Я какое-то время старался быть хорошим для всех, но, к сожалению, так не получается руководить клубом. Тебе приходится принимать неприятные решения, которые не нравятся аудитории. Такова участь руководителя, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Амкал» расторг контракт с Чужим после шестого сезона WINLINE Медиалиги. Чужой провел его в аренде в SD Family. В августе Чуж и казахстанский клуб подписали полноценный контракт.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
