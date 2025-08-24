Отстраненный от футбола Писарский – игрок СКА Басты. Нападающий сыграет в Кубке Медиалиги

Экс-форвард «Сочи» Владимир Писарский перешел в СКА Басты из WINLINE Медиалиги.

СКА объявил о подписании 29-летнего нападающего.

На счету форварда 45 матчей в РПЛ . Писарский выступал за «Крылья Советов », «Оренбург » и «Сочи».

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге . Главный тренер команды – Андрей Каряка . Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков , Зоран Тошич , Кирилл Набабкин .

