Отстраненный от футбола Писарский – игрок СКА Басты. Нападающий сыграет в Кубке Медиалиги
Экс-форвард «Сочи» Владимир Писарский перешел в СКА Басты из WINLINE Медиалиги.
СКА объявил о подписании 29-летнего нападающего.
На счету форварда 45 матчей в РПЛ. Писарский выступал за «Крылья Советов», «Оренбург» и «Сочи».
Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.
СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.
Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
