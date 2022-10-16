Watch TV впервые победил в Winline Медиалиге, обыграв Fight Nights благодаря голу красным мячом

В заключительном матче 5-го тура Winline Медиалиги Watch TV обыграл Fight Nights.

Для Watch TV – команды «Матч ТВ» – это первая победа за все время выступлений в МФЛ.

Победный гол во втором тайме красным мячом (засчитывается за два гола) забил Георгий Четвергов.

Fight Nights – Watch TV – 3:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Муллин (буллит), 1:1 – Скоропупов, 2:1 – Алхазов, 2:2 – Джессика, 3:2 – Абациев, 3:4 – Четвергов (бонусный).

Fight Nights: Фильцов, Таривердиев, Мамулашвили, Акопов, Решетняк, Нефедова, Абациев, Муллин, Федорин, Гаджиев, Алиев.

Watch TV: Кашеутов, Федотов, Четвергов, Моисеенков, Кокенко, Шеренков, Климов, Скоропупов, Джессика, Баженов, Павлюченко.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание 5-го тура

Все матчи 5-го тура прошли по экспериментальным правилам.