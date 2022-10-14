«Бред какой-то». Сергей Давыдов об экспериментальных правилах в Winline Медиалиге
Нападающий «БроукБойз» Сергей Давыдов высказался о новых правилах в Winline Медиалиге.
– Слышал про новые правила?
– Залупа чистая, ну, бред какой-то. Зеленая какая-то карта, красная.
– Что думаешь, в цирк все превращается?
– Ну, забавно будет, думаю, будет забавненько. Посмотрим, надо провести разочек, посмотреть, как это будет. Может, я за этот красный мяч буду грызться, за эти три минуты, чтобы забить гол за два, – рассказал Сергей в телеграмм-канале «Броуков».
Напоминаем, что 5-й тур Медиалиги проходит по экспериментальным правилам.
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