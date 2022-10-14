«Бред какой-то». Сергей Давыдов об экспериментальных правилах в Winline Медиалиге

Нападающий Сергей Давыдов высказался о новых правилах в Winline Медиалиге.

– Слышал про новые правила?

– Залупа чистая, ну, бред какой-то. Зеленая какая-то карта, красная.

– Что думаешь, в цирк все превращается?

– Ну, забавно будет, думаю, будет забавненько. Посмотрим, надо провести разочек, посмотреть, как это будет. Может, я за этот красный мяч буду грызться, за эти три минуты, чтобы забить гол за два, – рассказал Сергей в телеграмм-канале «Броуков».

Напоминаем, что 5-й тур Медиалиги проходит по экспериментальным правилам.