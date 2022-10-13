Губерниев дебютирует в Медиалиге в конце октября – начале ноября. Он сыграет в перчатках Малафеева

Комментатор рассказал, почему его дебют в Winline Медиалиге на воротах откладывается.

«На этих выходных я не дебютирую за «Броуков», у меня короткий отпуск. К сожалению для этой команды, уезжаю на неделю, дебют откладывается.

Когда сыграю? Когда вернусь: в конце октября – начале ноября.

Естественно, я физически готов играть – вы же следите за моими социальными сетями, я всегда на ЗОЖе. Поверьте мне, я не вратарь-дырка.

Считаю ли я себя самым медийным в МФЛ? Это было бы не очень скромно с моей стороны. Я считаю себя скромным парнем со Сходни, который придет в МФЛ в перчатках Славы Малафеева и будет тащить мертвые мячи из углов ворот», – сказал Дмитрий телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.