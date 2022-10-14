Володя XXL не сыграет с «Амкалом». Он заявил, что у него проблемы с военкоматом

Нападающий Володя XXL не сыграет с «Амкалом» из-за проблем с военкоматом.

«Это ######. Ничего не предвещало беды.

Выхожу из дома, сажусь в такси, проехали метров 500 и нас останавливает полиция. Меня просят выйти из машины и предъявить документы.

Сказали, что я военнообязанный и мне сейчас нужно проехать с ними в военкомат. Я не растерялся и включил самое сильное, что у меня есть – это скорость.

Они пытались меня догнать на машине, но ничего, конечно же, не вышло.

Настроение – взять билет на самолет и улететь отсюда на пару недель. На игре с «Амкалом» меня не будет», – написал Володя в своем телеграм-канале XXL.