Бой Олега Майами и Тигиева организует промоушен «Наше дело». Игроки встретились в октагоне
Бой Олега Майами и Георгия Тигиева находится в разработке.
Поединок организует бойцовский промоушен «Наше дело».
На этой неделе футболисты встретились в октагоне для дуэли взглядов, которая закончилась легкой потасовкой после того, как защитник «БроукБойз» толкнул игрока «На Спорте».
Майами и Тигиева сразу же разняли, однако они продолжили оскорблять друг друга.
Дата боя пока неизвестна, официального подтверждения от промоушена тоже пока не было, однако видео с потасовкой игроков уже появились в телеграм-каналах и в ютубе.
Конфликт футболистов начался летом этого года. Защитник «Броуков» решил заступиться за президента «Броуков» Райзена, которого Майами ударил на одной из конференций.
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