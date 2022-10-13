Бой Олега Майами и Тигиева организует промоушен «Наше дело». Игроки встретились в октагоне

Бой Олега Майами и Георгия Тигиева находится в разработке.

Поединок организует бойцовский промоушен «Наше дело».

На этой неделе футболисты встретились в октагоне для дуэли взглядов, которая закончилась легкой потасовкой после того, как защитник «БроукБойз» толкнул игрока «На Спорте».

Майами и Тигиева сразу же разняли, однако они продолжили оскорблять друг друга.

Дата боя пока неизвестна, официального подтверждения от промоушена тоже пока не было, однако видео с потасовкой игроков уже появились в телеграм-каналах и в ютубе.

Конфликт футболистов начался летом этого года. Защитник «Броуков» решил заступиться за президента «Броуков» Райзена, которого Майами ударил на одной из конференций.