С «Денег» могут снять 1 очко в таблице Медиалиги. Форвард Трегулов проиграл пари Осипову

ФК «Деньги» может лишиться одного очка в турнирной таблице Winline Медиалиги.

Нападающий команды Дамир Трегулов на 4-м челлендже сезона поспорил с президентом МФЛ Николаем Осиповым на результат финала.

Трегулов поставил один балл, набранный его командой в чемпионате, на то, что финал челленджа выиграет Watch TV. Однако победу одержали GOATS.

В ходе челленджа Осипов подчеркнул, что пари остается в силе. По этой причине с «Денег» должны снять одно очко в таблице.

Тем не менее окончательное решение, судя по всему, глава Медиалиги еще не принял.

«По идее минус 1 балл из таблицы. Но это жестко, считаю, команда же зарабатывала, а не он», – приводит слова Осипова телеграм-канал «Лига медиафутбол».

«Футбол, наверное, не мое. Перчатки, на поле быть красивым – это мое». Форварда «Денег» Трегулова заявили как медийного – доказываем, что не зря!