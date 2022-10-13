GOATS выиграли челлендж и набрали 2-е очко в сезоне. Все 3 матча команда проиграла

выиграли четвертый челлендж группы B Winline Медиалиги.

Челлендж состоял из трех видов ударов по воротам – удар с конуса, «бургер» и два удара от сетки.

В финал, помимо «Козлов», прошли и Watch TV. Решающий этап состоял из единственного задания – «бургер».

После нескольких неудачных попыток победу GOATS принес Usaib. Это второй успех команды в челленджах в этом сезоне.

В турнирной таблице группы B «Козлы» идут на последнем месте с двумя очками. Оба они были набраны в челленджах, все три матча чемпионата клуб проиграл.