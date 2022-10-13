ФК «Десять» – 4-й в рейтинге медийной активности. Клуб Мусагалиева и Дорохова выше «Родины Медиа» и «На Спорте»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов опубликовал продолжение рейтинга медийности команд-участниц второго сезона.

Дебютант МФЛ ФК «Десять» стартовал с четвертого места, опередив «Родину Медиа» и «На Спорте».

На старте сезона «Десятка» активно использует своих медийных игроков. Евгений Чебатков, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Иван Абрамов и Эмир Кашоков уже принимали участие в матчах.

9-е место: GOATS – 2,47%,

8-е место: «Эгриси» – 2,81%,

7-е место: «На Спорте» – 3,03%,

6-е место: «Родина Медиа» – 4,28%,

5-е место: Fight Nights – 4,93%,

4-е место: ФК «Десять» – 5,02%.

«Десятка» со звездами LABELCOM обыграла «Рому». Азамат и Эмир снова вышли на поле в Медиалиге, а еще подтянули Чебаткова