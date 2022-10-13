«Амкал» – лидер рейтинга медийности команд МФЛ. 2Drots – 2-е
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов представил лидирующую тройку рейтинга медийности.
«Амкал», дебютировавший во втором сезоне МФЛ, занял 1-е место. Клуб Германа обогнал своего главного конкурента – 2Drots (2-е место). Замыкают лидирующую тройку «Броуки».
Итоговый рейтинг:
1. «Амкал» – 30,83%
2. 2Drots – 23,34%
3. «БроукБойз» – 12,42%
4. «Десять» – 5,02%
5. Fight Nights – 4,93%
6. «Родина Медиа» – 4,28%
7. «На Спорте» – 3,03%
8. «Эгриси» – 2,81%
9. GOATS – 2,47%
10. SD Family – 2,01%
11. Reality – 1,59%
12. «Наши Парни» – 1,49%
13. «Бей Беги» – 1,35%
14. «Деньги» – 1,20%
15. «Рубин» – 1,20%
16. Tamo Junto – 1,15%
17. Watch TV – 0,50%
18. «Рома» – 0,39%
Указанные числа означают процент от общей активности команд, где 100% – это весь контент во всех соцсетях, как аккаунтов команд, так и отдельных игроков.
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