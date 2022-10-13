«Амкал» – лидер рейтинга медийности команд МФЛ. 2Drots – 2-е

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов представил лидирующую тройку рейтинга медийности.  

«Амкал», дебютировавший во втором сезоне МФЛ, занял 1-е место. Клуб Германа обогнал своего главного конкурента – 2Drots (2-е место). Замыкают лидирующую тройку «Броуки».

Итоговый рейтинг: 

1. «Амкал» – 30,83%

2. 2Drots – 23,34%

3. «БроукБойз» – 12,42%

4. «Десять» – 5,02%

5. Fight Nights – 4,93%

6. «Родина Медиа» – 4,28%

7. «На Спорте» – 3,03%

8. «Эгриси» – 2,81%

9. GOATS – 2,47%

10. SD Family – 2,01%

11. Reality – 1,59% 

12. «Наши Парни» – 1,49%

13. «Бей Беги» – 1,35%

14. «Деньги» – 1,20%

15. «Рубин» – 1,20%

16. Tamo Junto –  1,15%

17. Watch TV – 0,50%

18. «Рома» – 0,39%

Указанные числа означают процент от общей активности команд, где 100% – это весь контент во всех соцсетях, как аккаунтов команд, так и отдельных игроков.

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