Глава Медиалиги подтвердил введение бонусного мяча в 5-м туре. Гол им будет считаться за два

объявил о введении правила красного мяча в экспериментальном 5-м туре Winline Медиалиги.

Ранее нововведение анонсировал технический директор МФЛ Дмитрий Кортава. Гол, забитый бонусным мячом, будет считаться за два.

«Красный мяч будет активирован по желанию команд (могут и не активировать его вообще). Только «на своем мяче», на «мертвом мяче» и только на своей половине поля.

«Мертвый мяч» – это аут, свободный удар и так далее. Гол красным мячом считается за два в пользу любой из команд, которая забила.

Команда, активирующая красный мяч, уведомляет резервного арбитра о своем желании, и он вводит мяч в игру», – написала глава Медиалиги в своем телеграм-канале.