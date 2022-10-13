В 5-м туре Медиалиги, возможно, будут использоваться бонусные мячи

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал про секретное пятое нововведение, которое возможно будет использовано в 5-м туре. «Когда мы внутри еще общались. Наши молодые там товарищи говорят, вот в фифе тоже есть. Давайте мяч красный. Какая есть идея, я не знаю будет она реализована или нет. Один раз за матч команда может воспользоваться этим бонусным мячом. 3 минуты, дается команде. Откуда три минуты? Опять же, пальцем в небо.

Если команда забивает этим красным мячом, то он засчитывается за два. Взять его можно, только на своей половине поля. Если ты взял, и забиваешь условно через полторы минуты, все красный мяч убирается.

Но, если забивает противоположная команда, то время действия этого бонусного мяча продолжается, то есть у того кто его взял, он может еще забить. А команда соперника может и четыре забить», – рассказал Кортава в новом видео «Едим спорт».