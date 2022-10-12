«И кресты, и ахилл можно травмировать на любом поле». Глава оргкомитета Медиалиги о стадионе «Луч»

Глава оргкомитета Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал состояние поля стадиона «Луч».

– Все хейтят «Луч». Говорят, что травмы.

– У кого?

– Ну ты же видел, «Амкал», что говорил?

– Не, не видел.

– Много критики. Все игроки говорят.

– Понятно, на«Луче» не суперполе, но есть статистика, которая бьет по голове. У нас с первого сезона пока только две травмы.

Крест и ахилл, но ахилл [можно травмировать] на любом поле, да и крест тоже. Нет корреляции между хорошим полем и травмой крестов.

Есть вот исследование, что в Первой лиге травм не больше чем в РПЛ. Хотя в Первой лиге и перелетов больше, и поля не лучше. Понимаешь?

Есть исследования. Хотите, поспорьте с исследователями, сделайте исследование. Просто не забывайте, холодное время года. Плюс до этого, где они играли? На других полях, на другом покрытии.

Много факторов, нельзя сказать, что «Луч» и все. Это не правильно, – рассказал Дмитрий в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».