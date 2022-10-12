Технический директор Медиалиги объяснил, как будет применяться оранжевая карточка. За нее игрок будет удаляться на 7 минут

Технический директор Winnlie Медиалиги Дмитрий Кортава объяснил, при каких ситуациях будет показываться оранжевая карточка в 5-м туре.

«Оранжевая карточка будет показываться за «пограничные» фолы между желтой и красной карточкой.

При показе оранжевой карточки, футболист будет удаляться на 7 минут чистого игрового времени.

Оранжевая карточка приравнивается к желтой карточке, и будет записана в протоколе именно как желтая карточка.

Если игрок, который получал оранжевую карточку после получит желтую карточку – будет удален.

Если игрок, который получал желтую карточку, совершит безрассудный/пограничный фол, то данный игрок получит желтую карточку и удаление», – написал Дмитрий в своем телеграм-канале.

Напомним, что матчи 5-го тура Медиалиги пройдут по экспериментальным правилам.