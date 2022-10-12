Технический директор Медиалиги объяснил, как будет применяться оранжевая карточка. За нее игрок будет удаляться на 7 минут
Технический директор Winnlie Медиалиги Дмитрий Кортава объяснил, при каких ситуациях будет показываться оранжевая карточка в 5-м туре.
«Оранжевая карточка будет показываться за «пограничные» фолы между желтой и красной карточкой.
При показе оранжевой карточки, футболист будет удаляться на 7 минут чистого игрового времени.
Оранжевая карточка приравнивается к желтой карточке, и будет записана в протоколе именно как желтая карточка.
Если игрок, который получал оранжевую карточку после получит желтую карточку – будет удален.
Если игрок, который получал желтую карточку, совершит безрассудный/пограничный фол, то данный игрок получит желтую карточку и удаление», – написал Дмитрий в своем телеграм-канале.
Напомним, что матчи 5-го тура Медиалиги пройдут по экспериментальным правилам.
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