Матч Медиалиги на стадионе «Краснодара» сорвался из-за проблем с логистикой

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, почему матч Winline Медиалиги – не пройдет на стадионе «Краснодар».

«Я предлагал командам – у нас стоит бронь на стадион «Краснодар» на 14-е число. Просто все понимают, что многим не очень хочется ехать 30 часов на поезде, так как самолеты не летают, многие ребята переживают, что в текущей ситуации лишний раз светить свой паспорт тоже – весьма сомнительная история.

Более того, Краснодар у нас находится южнее и намного ближе к напряженным частям границы нашей страны. Еще успеем сыграть на больших стадионах.

Я думаю, что не один матч тура, а может и матчи всего плей-офф мы проведем на больших стадионах – как минимум, полуфинал и финал точно.

Сейчас речь идет о том, что пробуем на четвертьфинал – погода нас не балует, бабьего лета так и не наступило – хочется сыграть четвертьфинал где-то, где будет комфортней командам.

Если получится, чтобы все это было на территории Краснодарского края, мы готовы пожертвовать финалом в Питере – сыграть на «Краснодаре», «Краснодаре-2», а если получится, может быть, даже и в Сочи», – заявил Осипов на стриме Winline Медиалиги.