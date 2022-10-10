Николай Осипов: «Очень хочу сыграть матч 3-го сезона Медиалиги на домашнем стадионе»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах по строительству стадиона для МФЛ.

«Подали документы на подключение жизненно необходимых для эксплуатации объекта сетей. Если быстро придут – начнем демонтаж в этом году. Придут позднее – выйдем в марте на площадку.

Очень хочу сыграть матч 3-го сезона на домашнем стадионе. Первый тур нереально сыграть, а так – последний тур 3-го сезона лиги прикольно было бы сыграть на нашем стадионе.

Ориентировочные цифры – от 40 до 50 миллионов. Хотелось бы сделать и за 20, но мы понимаем, что это тяжело.

Если Winline будет нашим партнером на 3-й сезон – то, конечно, круто сделать оранжевое поле, в цветах нашего титульного партнера. Если это будет не Winline – например, «ВКонтакте» – это будет лазурно-синее», – сказал Осипов телеграм-каналу «Крысева | Медиа футбич».