«Надо мотивировать команды, которые ни хрена не делают». Дмитрий Егоров об отсутствии СМИ в 5-м туре МФЛ

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал на стриме Winline Медиалиги об отсутствии СМИ в экспериментальном 5-м туре и недостатке контента от команд-участниц.

«Надо мотивировать другие команды, которые ни хрена не делают. Вот, допустим, я так понял, что это была акция «Некласико» и «Крысевы», которые в 4-м туре практически ничего не выкладывали с матчей. Мне было тоже интересно, что будут делать команды.

Даже у Fight Nights, которые имеют крутой продакшн, – они практически ничего не выложили. Другие команды также практически ничего не выложили в свои социальные сети.

Я думаю, что после экспериментального 5-го тура лига должна уже серьезнее взаимодействовать с командами, потому что, чуваки, вы пришли, вы играете, но не создаете ничего сами – вы ждете, что вас снимет «Крысева», «Некласико» или же за счет того, что лига будет выезжать, когда у игроков по типу Текилы, меня, Васи Маврина будет подрывать.

Какой-то интересной движухи или контента от других команд нет совсем. Надо посмотреть, что без СМИ они смогут сделать», – высказался Дмитрий.