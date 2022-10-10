Медиалига объявила экспериментальные правила для 5-го тура
5-й тур Winline Медиалиги пройдет по экспериментальным правилам. Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава назвал все нововведения.
• Один тайм будет длиться 25 минут чистого времени. Для предотвращения срыва атаки, тайм будет длиться до ухода мяча.
• Будет введена оранжевая карточка. Пограничное нарушение правил между желтой и красной. Она означает удаление на 7 минут. Оранжевая приравнивается к желтой. Если у игрока есть первая желтая, то оранжевая удаляет игрока.
• Каждая команда в каждом из таймов может взять тайм-аут на 1 минуту. Тайм-аут берется только на своем мяче.
• Вместо пенальти будет жребий на пенальти или буллит.
Кроме того, на матчах 5-го тура будет свободная зона для СМИ сообщает телеграм-канал «Лига медиафутбол» со ссылкой на Дмитрия Кортава.
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