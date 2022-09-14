«Амкал» не сможет подать протест на судейство. Переигровки точно не будет

не сможет подать жалобу на качество судейства в матче 3-го раунда Фонбет Кубка России против петербуржского «Звезды». Это не предусмотрено дисциплинарным регламентом РФС.

«Не принимаются к рассмотрению протесты:

1) несвоевременно поданные 2) на качество судейства 3) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос» – сообщает телеграм-канал «Первый медиафутбол»

Ранее создатель «Амкала» Герман El Classico сообщил о намерении обратиться в РФС и КДК.

Наполним, что «Амкал» проиграл по пенальти в 3-м раунде Фонбет Кубка России петербуржской «Звезде».