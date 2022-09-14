Герман El Classico: «Напишем в РФС и обратимся в КДК»

Создатель и полузащитник «Амкала» Герман El Calssico намерен обратиться в КДК, так как неудовлетворен качеством судейства в матче Фонбет Кубка России против «Звезды».

«Напишем в РФС и обратимся в КДК. Не знаю, повлечет ли это что-то. С «Зорким» написали, что пенальти должен был быть назначен. Нам ответили, что судья ошибся. Мы считаем, что здесь тоже были ошибки. Напишем письмо – посмотрим, какой придет ответ. Благо мы всем все доказали даже вдесятером. Многие считали, что мы в гостях, но здесь мы как дома. Все нормально», – сказал Герман.

Наполним, что «Амкал» проиграл по пенальти в 3-м раунде Фонбет Кубка России петербуржской «Звезде».

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